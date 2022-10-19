Эктор Хименес-Браво отметил, что россияне еще могут попытаться снова разъединить украинцев, посеять панику и страх, но у них не получиться.

Как сообщает Politeka.net, бессменный ведущий и судья украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво после начала вторжения рф в Украину активно волонтерит и ездит к украинских защитникам. Кроме того, он пишет мотивационные обращения к украинцам. Одно из таких появилось несколько часов назад в его личном блоге Instagram.

Эктор Хименес-Браво отметил, что россияне еще могут попытаться снова разъединить украинцев, посеять панику, страх, снова сметать полки, массово выезжать за границу, создавать очереди на АЗС — они могут попробовать, но вряд ли это получиться — не после восьми месяцев войны.

"У нас БПЛА полицейские сбивают с АК-47. В Днепре и Киеве за ночь залатали дыры от ракет, и запустили движение. Мы собираем по 100 млн гривен за день — о чем идет речь? О подвигах ВСУ и говорить не буду — это просто титаны нашего времени. Инфраструктуру восстановим, раны заживут, деньги соберем, всех обогреем, электричество сделаем", — уверен кулинар.

Судья "Мастер Шеф" уверен, что Украину ждет прекрасное будущее, но боятся во время воздушных тревог — это вполне нормально, кулинару тоже страшно. Но нужно не бояться, а что-то делать при этом.

"Я тоже сижу в укрытии, тоже успокаиваю своих собак, держу связь с любимой – и набираю этот текст, чтобы сказать простую вещь: Бояться – нормально. Но бояться и действовать дальше – это топ. Мы — топ. А они дно", - добавил Эктор Хименес-Браво.

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" напомнил украинцам, почему нельзя расслабляться.

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