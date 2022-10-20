Некоторые зрители шоу «Голос страны» замечают особые взгляды между певицей Олей Поляковой и рэпером и продюсером Потапом, женатым на Насте Каменской.

О том, что между Потапом и Поляковой что-то простреливает, заметила даже Надя Дорофеева, которая тоже, напомним, стала одним из тренеров «Голоса страны».

Комментируя эти слухи, Полякова напомнила, что у Потапа есть жена, а у нее муж.

"Ну пусть говорят! У меня такая кристально чистая репутация, что Льше уже можно ее немного подпортить", - пошутила Полякова, подмигнув на камеру.

Напомним, Полякова с 2004 года состоит в браке с бизнесменом по имени Вадим. Между ними 15-летняя разница в возрасте.

Артистка в одном из интервью упоминала, что на ранней стадии отношений она показывала свой "буйный" характер, устраивала истерики и била посуду.

После полномасштабного вторжения россии в Украину Полякова хотела вывезти мужа за границу.

По словам артистки, она планировала использовать свою популярность и звездность перед пограничниками, хотя Вадим и не собирался уезжать из Украины.

"Мой муж и не собирался ехать, но мы когда подъехали к границе, я подумала: может, сейчас воспользуюсь своей звездностью. Я подошла и спросила: "Может, вы выпустите моего мужа, у меня двое детей". Плакала. Меня обняли , погладили по голове и ответили: "Прощайтесь". И мы попрощались", - призналась 43-летняя украинская певица.

Напомним, Полякова рассказала, каких мужчин предпочитает.

Кроме того, сообщалось, что дочь Поляковой решила признаться, что курит.

Также Politeka.net писала, что Полякова перепела "Королеву ночи" на украинском.