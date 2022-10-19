Співачка і одна з тренерок шоу «Голос країни» Оля Полякова розповіла про почуття від першого разу, коли довелось натиснути на кнопку і яким чоловікам віддає перевагу.

Так, за кулісами «Голосу країни» Полякова зізналася, що, обирати учасників, натискати на червону кнопку – це велика відповідальність.

А ще й складність, адже доводиться робити свій вибір, лише чуючи голос людини.

«Ми ж звикли, що ми артистів спостерігаємо, бачимо, а не тільки чуємо. Тому артисти так багато приділяють увагу зовнішньому вигляду. Це і костюми, зачіски, мейк-ап, а тут ти всього цього не бічиш. Ти чуєш тільки голос. І я зрозуміла, що без цього всього це дуже складно. Ти обертаєшся і іноді ти зовсім не чекаєш побачити те, що ти бачиш. Тому що голос звучить і ти собі малюєш людину, а повертаєш… Ти намалював собі, що там така тендітна дівчина стоїть, можливо в білій сукні. Ти розвертаєшся, а там стоїть прекрасний хлопець. Це дуже неочікувано», - зізналася Полякова.

До речі, співачка віддає перевагу чоловікам з високими голосами.

«В кастингу було багато людей, яких ти слухаєш і це жінка... дуже багато чоловіків з високими голосами. Я дуже люблю високі чоловічі голоси і в мене в команді вже навіть є кілька таких людей», - розповіла Полякова.

Нагадаємо, Полякова вибухнула гнівом після того, як у Росії вкрали її пісню незручним чином.

Крім того, повідомлялося, що дочка Полякової вирішила зізнатися, що палить.

Також Politeka.net писала, що Полякова переспівала "Королеву ночі" українською.