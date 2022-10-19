Популярный украинский певец Олег Винник с начала полномасштабного вторжения рф полностью исчез из информационного пространства. Ранее сообщалось, что артист отправился в Германию на лечение, однако не уточнялось, от чего именно он страдал. Позже появилась информация, что Винник успешно дает концерты в Германии и помогает закупать автомобили на нужды ВСУ.

Ирина Сопонару в интервью Алине Доротюк, обсуждая выезд украинцев за границу из-за российской агрессии, ответила на вопрос "Где Олег Винник?".

"Он где-то пропал, говорят, что он болен. Ну, если болен, то пусть лечится. Но если нет – то это страшно", — заявила звезда "Женского квартала".

В ответ Доротюк допустила, что поклонники певцу этого не простят.

"Его здесь все так любили! Ну как так? Я не верю в то, что он просто где-то спрятался. Наверное, что-то произошло с ним. Я не верю, что он может быть таким непорядочным", - добавила Ирина Сопонару.

Напомним, ранее муж певицы Оксаны Билозир продюсер Роман Недзельский опубликовал фото с Олегом Винником и писал о том, что певец помогает Вооруженным Силам Украины. Но когда точно сделана фотография неизвестно, ведь она появлялась на странице продюсера в Фейсбуке несколько раз.

Напомним, 19-летняя дочь Елены Кравец из "Квартал 95" взбудоражила новым дерзким образом.

Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" устроила горячие поцелуи с Поляковой.

Также Politeka писала, что юная дочь Евгения Кошевого из "Квартал 95" поразила кадрами со своим парнем.