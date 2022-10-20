Артистка в интервью Алине Доротюк откровенно рассказала, как относится к своим российским коллегам, обращалась ли к кому-то из них, а также вспомнила скандал после заявления певца Макса Барских.

"Это мы еще питали надежду, когда были молоды и глупы в начале войны. Большое коммьюнити юмористов в россии, и мы обращались: "Коллеги, нас убивают". У меня знакомый, а у него 8 млн подписчиков в Instagram. Зачем тебе 8 млн подписчиков в Instagram, если твой Instagram – го*но? Оно не служит ничему хорошему”, – вспоминает звезда. Сопонару спросила у того знакомого, почему он молчит, на что он даже не ответил.

Ирина вспомнила скандал с украинским певцом Максом Барским, который ранее активно работал на российский рынок, но после полномасштабного вторжения полностью разорвал связи со страной-агрессором. Барских назвал россию "дырявой", после чего российский рэпер Тимати обвинил украинца в том, что он "жрал с русской ложки".

"Мне было так смешно. Во-первых, ты чмо. Не с твоей точно. При чем здесь с ложки? Он работал и ему за это платили деньги. Так же мы можем сказать Галустяну, что он с нашей ложки жрал. Он здесь работал и получал за это деньги, а то, что он го*но, ну это его родители так, наверное, воспитали. У него нет гражданской позиции. Точнее, она есть, но она конченая", – заявила Сопонару.

Напомним, звезда "Женского Квартала" высказалась о выезде Олега Винника за границу.

Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" устроила горячие поцелуи с Поляковой.

Также Politeka писала, что юная дочь Евгения Кошевого из "Квартал 95" поразила кадрами со своим парнем.