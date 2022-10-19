Известная украинская певица Оля Полякова, ставшая тренером в проекте «Голос страны», честно рассказала, с какими проблемами ей приходилось сталкиваться в своей певческой карьере.

Как выяснилось, звезде долгое время приходилось лечить голосовые связи.

«Я вам честно скажу, у меня уже десять лет, как, даже если у меня ангина – я иду и пою. Потому что нет этой психосоматики. Но лет до тридцати, дорогие мои, лечила связки каждый день. А это была психосоматика, я боялась петь. И с того момента, как я перестала бояться петь мой голос звучит всегда», - заверила Полякова.

Певица также рассказала один из секретов успеха на шоу "Голос страны".

«Я понимаю, что делается с нашими участниками, они очень волнуются. Кто овладеет своим волнением, тот выиграет», - объяснила артистка.

Напомним, после окончания музыкальной школы по классу фортепиано Полякова окончила с красным дипломом Винницкое музыкальное училище культуры и искусств им. М. Д. Леонтовича по классу хорового дирижирования.

Также Полякова является выпускницей Киевского национального университета культуры по классу эстрадного вокала. Имеет диапазон голоса три октавы.

Напомним, Полякова также рассказала о трудностях на "Голосе страны".

Кроме того, сообщалось, что дочь Поляковой решила признаться, что курит.

Также Politeka.net писала, что Полякова перепела "Королеву ночи" на украинском.