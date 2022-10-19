Как выяснилось, звезде долгое время приходилось лечить голосовые связи.

«Я вам честно скажу, у меня уже десять лет, как, даже если у меня ангина – я иду и пою. Потому что нет этой психосоматики. Но лет до тридцати, дорогие мои, лечила связки каждый день. А это была психосоматика, я боялась петь. И с того момента, как я перестала бояться петь мой голос звучит всегда», - заверила Полякова.

Оля Полякова

Певица также рассказала один из секретов успеха на шоу "Голос страны".

«Я понимаю, что делается с нашими участниками, они очень волнуются. Кто овладеет своим волнением, тот выиграет», - объяснила артистка.

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Напомним, после окончания музыкальной школы по классу фортепиано Полякова окончила с красным дипломом Винницкое музыкальное училище культуры и искусств им. М. Д. Леонтовича по классу хорового дирижирования.

Оля Полякова

Также Полякова является выпускницей Киевского национального университета культуры по классу эстрадного вокала. Имеет диапазон голоса три октавы.

Напомним, Полякова также рассказала о трудностях на "Голосе страны".

Кроме того, сообщалось, что дочь Поляковой решила признаться, что курит.

Также Politeka.net писала, что Полякова перепела "Королеву ночи" на украинском.