В этот раз на своей странице в Instagram Мария разместила видео, в котором Монатик в эфире "Экзамена" отвечает на вопрос о самом тяжелом выборе в его жизни.

"Каждый день каждый из нас делает свой выбор, принимает самые трудные решения ... Из-за ссор с близкими, атаки совести, принося в жертву свои интересы… Но ни от одного украинца я еще не слышала, что выбор Украины сражаться до конца за свою свободу - это неправильный выбор! Потому что мы уже с первого дня войны знаем, что защищаем свой дом и будущее наших детей. Горжусь тем, что я-Украинка!", - написала Маша Ефросинина.

Но зрители в комментариях признались, что Дмитрий Монатик, который с начала полномасштабного вторжения рф практически все время находился за границей, больше для них не интересен, а это интервью выглядит как его оправдание:

"Снова этот Монатик? Маша, извините, создается впечатление, что Вам заплатили за пиар Монатика. У него тяжелый выбор? Серьезно? Не смешите людей, просто противно это слушать еще раз. Видно, что те, кто все время находился за границей, в том числе и Вы (это без упреков) очень хотят продемонстрировать, как же им было "трудно". Трудно, это когда человек живет под обстрелами, трудно, когда кто-то из близких погиб в результате этой войны, трудно, когда кто-то из родных на фронте, но не все сопли, которые вы разводите с Монатиком. Ибо это интервью выглядит как оправдание этого певца";

"Раньше очень любила Монатика. А вот сейчас - будто его и не существовало... Ни в коем случае не осуждаю то, что он так много времени пробыл за границей - это на его совести. Просто для меня, как и для большинства украинцев, Монатика просто не стало, как будто никогда не было... Грустно...

"Монатик... тяжелый выбор для мужчины, такой же выбор как и у Потапа... Такие дяди...".

Напомним, что Ефросинина заговорила о "подводных камнях" военного учета для женщин.

Как сообщала Politeka, Ефросинина затронула важную тему, которая беспокоит всех украинок во время войны.

Также Politeka писала, что Ефросинина нарвалась на волну хейта из-за заметного похудения.