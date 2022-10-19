Об этом Наталья Кличко сообщила на своей странице в Instagram. Женщина предупредила, что в ближайшее время ее подписчики увидят изменение ее имени на всех аккаунтах в социальных сетях и медиа.

«В течение последних 25 лет многие из Вас знали меня как Наталью Кличко, и лишь некоторые из Вас знали мое настоящее имя – Наталья Егорова... Я хочу продолжить свой новый жизненный путь и начать новую историю, которую я начинаю писать с чистого листа под своим именем», - рассказала Наталья.

Женщина отметила, что причин такого решения много.

«Для этого есть много причин, но главная – после развода с моим мужем @vitaliyklitschko я с уважением и гордостью оставляю имя Наталии Кличко в истории...», – призналась Наталья.

Также экс-супруга Кличко подчеркнула, что ее цели и жизненная позиция остаются неизменными.

«Я всегда помогала и буду помогать и поддерживать тех, кто в этом больше всего нуждается - Дети и Женщины», - рассказала бывшая жена легенды мирового бокса и столичного мэра.

Напомним, ранее Наталья после заявления Виталия Кличко подтвердила, что они действительно больше не вместе.

«Я благодарна за все, что было на нашем общем пути, длиной в 25 лет… Наш Развод – это обдуманное, взаимно принятое решение. Так сложилось, что за многие годы жизни в разных странах наши жизненные пути постепенно разошлись…», - писала Наталья в августе.

Своему бывшему мужчине женщина пожелала «только всего наилучшего».

Напомним, у Виталия и Натальи трое детей.

Также сообщалось, что украинский актер Костя Войтенко рассказал об отношениях с экс-супругой после развода.

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