Как сообщает Politeka.net, eкраинская певица Джамала 16 октября выступила на открытии самого большого стадиона в Литве. А перед этим успела прогуляться по Каунасу в компании сыновей и провести репетицию. А сегодня она отправилась с детьми на экскурсию в Тракайский островной замок. Кадрами артистка поделилась в Instagram.

Именно в этом городке Тракаи родился в 1397 году первый крымско-татарский хан Хаджи-Герай. Он был основателем Крымского ханства. К сожалению замок был закрыт, но певица не расстроилась, ведь хоть часть истории крымско-татарского народа - она показала своим детям.

Певица Джамала также рассказала, что островной замок представляет собой замечательный пример кирпичной готики. Центром архитектурного ансамбля замка является княжеский дворец, окруженный толстой крепостной стеной и находящийся под защитой оборонительных башен. Парадные залы дворца украшают витражи и фрески, главными сюжетами для которых служили сцены из жизни великих князей.

"Неверятное место, почувствовала столько силы. Знаешь, когда каждый день не понимаешь, каким будет завтра. Прилетит бомба в твой дом, который наполнен теплыми воспоминаниями. Или потеряешь человека, которого любил или знал. Та что там просто человека. Тот такие спокойные мгновения бесценны", - добавила Джамала.

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.