Популярная украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка впечатлила фолловеров новой фотосессией, которую устроила в нескольких локациях.

Как видно, на новых фотографиях Даша запечатлена во время прогулки в Киеве. Перед камерой блогерша появилась в спортивном образе – на ней узкие темные лосины и камуфляжная кофточка в облипку на молнии, а на ногах удобные кроссы. Волосы девушки распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж, она кидает игривые взгляды в объектив.

В подписи к публикации Ульянова предложила поклонникам выбрать, какое из фото им нравится больше: "По традиции: какая?". Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новые фото Даши: "Взгляд интересный", "Все огонь", "Как здесь можно выбрать? Ты так хороша на всех фото!", "Все такие крутые, трудно выбрать", "Очень красиво тебе в спортивном стиле", "Третья самая красивая", "Все красивые, но последняя особенно красивая, кошечка", "Все, кроме первой и последней", "Даша очень красивая", "Наша красотка", "Все, но если выбирать, то 1 и 3".

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