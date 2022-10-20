Как сообщает Politeka.net, российские агрессоры хотят оставить украинцев без света, газа и воды. Они хотят сломать нашу национальную государственность и запугать людей, в надежде, что украинцы начнут массово бежать за границу.
Украинская певица Оля Цибульская в шуточной форме пояснила на своей странице в Instagram, почему эта идея настолько глупая.
В частности, певица расположилась на диване и с юмором заявила, что пока в украинцев не будет света - будут делаться дети.
"Что делать без света? Они хотят оставить нас без света. Идиоты. Так, через девять месяцев родиться миллион бандеровцев. Слава Украине!", - с улыбкой заявила Оля Цибульская, пытаясь поднять настроение украинцам.
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В комментариях украинцы поддержали юморную идею Оли Цибульской и начали шутить, предлагая свои варианты. Многие писали, что пока у украинцев есть такое чувство юмора - нас не сломить и не заставить унывать.
"Извините, небольшая поправочка, не миллион - а миллионы!", "Греться будем силой трения", "Позитивный ролик для поддержания сильного духа народа", "А что, прекрасная идея", "А еще будем рассказывть прекрасные истории о том, как дохли эти оккупанты-уроды", - писали в комментариях.
Напомним, Цибульская после "хлопка" в Крыму замахнулась на Кремль и обратилась к украинцам.
Также Politeka писала, что Цибульская засветилась с мужем, поделившись счастливым моментом.
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