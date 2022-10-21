Как пишет Politeka.net, новый 12-й сезон шоу стартует уже совсем скоро – 28 октября. Напомним, главным героем этого сезона стал украинец Александр Топольский, строящий бизнес в Америке.

«Хочется влюбиться, это должна быть украинка. Хочется ее найти», – рассказал Топольский о своей главной цели на шоу.

Все эпизоды проекта были сняты еще до 24 февраля. Премьера была запланирована на март. Напомним, что вместо Топольского главным холостяком страны мог стать блоггер и телеведущий Алексей Дурнев. Но он отмылся из-за финансового вопроса - создатели шоу предложили Дурневу в четыре раза меньше денег, чем он хотел.

Украинки бурно обсуждают возвращение «Холостяка» и признаются, что ждут шоу, ведь это частица их спокойной и счастливой жизни, которая была до полномасштабной войны:

«Если бы СТБ еще сняли Холостячку... Очень скучаю по этому проекту!», «Ура, жду с неусердием», «О, так ждала», «Пост шоу будет то как они не остались вместе, потому что началась война и она уехала из Украины и отношение на расстоянии это не для них... Вот и сказочке конец, а кто слушал молодец!».

Но есть, конечно, и другие мнения. Да, некоторые приняли эту новость без энтузиазма:

«Этот проект так пуст, особенно сейчас. Неискренне и наигранно, пустое одним словом», «На передовую холостяка», «Хотя воюет, а это…», «Люди ждут, мне эта новость не супер! Такая слабенькая игра! Ничего с чувствами общего нет, просто желание выиграть у девочек, а холостяк, ну как приз!!! Этакая программа! А вообще кому нечего смотреть, так пусть».

Напомним, Ефросинина неожиданно нарвалась на критику из-за видео с Монатиком.

Кроме того, сообщалось, что актер Костя Войтенко рассказал, что будет с российскими актерами, если они захотят сниматься в Украине как раньше.

Также Politeka.net писала, что Сергей Притул показал оружие мести.