Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марія розмістила відео, в якому Монатик в ефірі "Екзамену" відповідає на запитання про найважчий вибір у його житті.

"Кожного дня кожен з нас робить свій вибір, приймає найважчі рішення ...Через сварки з близькими, атаки совісті, приносячи в жертву свої інтереси… Але від жодного українця я ще не чула, що вибір України битися до кінця за свою свободу - це неправильний вибір! Бо ми вже з першого дня війни знаємо, що захищаємо свій дім та майбутнє наших дітей. Пишаюся тим, що я-Українка!", — написала Маша Єфросиніна.

Але глядачі в коментарях зізналися, що Дмитро Монатик, який з початку повномасштабного вторгнення рф практично весь час перебував за кордоном, більше для них не цікавий, а це інтерв'ю виглядає як його виправдання:

"Знову цей Монатік? Маша, вибачте, складається враження, що Вам заплатили за піар Монатіка.У нього важкий вибір? Серйозно? Не смішіть людей, просто гидко це слухати вкотре. Видно, що ті, хто весь час перебував за кордон, в тому числі і Ви ( це без докорів) дуже хочуть продемонструвати як же їм було "важко". Важко, це коли людина живе під обстрілами, важко, коли хтось з близьких загинув внаслідок цієї війни, важко, коли хтось з рідних на фронті, але не всі ті соплі, які ви розводите з Монатіком. Бо це інтерв'ю виглядає як виправдання цього співака";

"Раніше дуже любила Монатіка. А ось зараз - ніби його й не існувало... Ні в якому разі не засуджую те, що він так багато час пробув за кордоном - то на його совісті. Просто для мене, як і для більшості українців, Монатіка просто не стало. Ніби й ніколи не було... Сумно...

"Монатiк...важкий вибір для чоловіка, такий самий вибір як і у Потапа... Такі дяді...".

Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої ​​теми, яка турбує всіх українок під час війни.

Також Politeka писала, що Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.