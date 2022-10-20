Сейчас Владимир Дантес также находится в Польше, где дает благотворительные концерты.

Как сообщает Politeka.net, роман певца Владимира Дантеса и ресторатора Даши Кацуриной стал неожиданностью для многих поклонников. Случилось это после того, как выяснилось, что Надя Дорофеева ушла от певца к бывшему мужу своей подруги. Теперь парочка частенько публикует милые кадры.

Несколько часов назад Дантес опубликовал новое милое фото на своей странице в Instagram.

Он опубликовал в Instagram-сториз снимок, на котором Даша Кацурина запечатлена в постели и выглядит очень мило. На фото также можно увидеть младшего сына Кацуриной Ивана от ее бывшего мужа Михаила Кацурина, который в настоящее время состоит в отношениях с бывшей женой Дантеса, певицей Надей Дорофеевой.

Фото было сделано в Варшаве, куда эвакуировалась Даша с двумя своими детьми — младшим сыном Иваном и старшей дочерью Сашей, которая в этом году пошла в школу. Сейчас Владимир Дантес также находится в Польше, где дает благотворительные концерты.

Стоит отметить, что по словам Даши Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения. Для нее он стал настоящей поддержкой и человеком, который превратился из друга в любимого человека.



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