Известная актриса Ксения Мишина, которая стала первой "Холостячкой", общается с фанатами в социальных сетях и рассказывает не только о карьере. Все чаще Ксения уделяет время обсуждениям секретов красоты, вопросам своей личной жизни и теме развития и личного роста.
Также Ксения часто обсуждает темы, касающиеся ситуации в стране и высказывается о поведении россиян.
«И вот скоро уже год. Год какой-то неимоверно болезненной и бесконечно грустной реальности. В каждом окне была своя жизнь. По-своему прекрасная, по-своему счастливая. Я верю, что совсем скоро на местах таких районов, сел, городов вырастут новые, еще более красивые и сильные.
Напишется новая, справедливая и великая история государства, где будут упомянуты все, кого лишили этой жизни, и кто возродил жизнь вновь. Сердце любит тебя любой, наша Украина» - высказалась Ксения.
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«Все что нам остается, чтобы не сходить с ума: это продолжать жить дальше, помогать армии и тем людям, которые в этом нуждаются. И помните, что я вам советовала практиковать: принимаем, не оцениваем, не ждем результаты. Пытаемся адаптировать позитивное мышление и мысли на сегодняшний день» - говорит Ксения.
Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.