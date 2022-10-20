Оля Цибульская говорит, что лучше, когда человек осознает свои ошибки и делает выводы, чем дальше продолжает поддерживать "русский мир".

Как сообщает Politeka.net, после того, как Вера Брежнева выпустила свою первую украиноязычную песню в дуэте из TAYANNA, в сети завирусился фрагмент ее интервью 2019 года. В нем артистка из села Каменское в Днепропетровской области доказывает, что не является украинской певицей.

Такое видео прислали певице Оле Цибульской, чтобы она прокомментрировала это. Артистка неожиданно стала на защиту Брежневой. Ролик певица записала в Instagram-stories.

Оля Цибульская говорит, что лучше, когда человек осознает свои ошибки и делает выводы, чем дальше продолжает поддерживать "русский мир" и зарабатывает деньги в россии.

Кроме того, артистка напомнила, что Брежнева активно помогает Украине волонтерской деятельностью и очень жалеет о том, что "прозрела" только после вторжения россии в Украину. В то же время Лорак везде кричит, что она украинка, но ничем не помогает своей стране и ни разу не осудила российское вторжение.

"Подумаем со стороны, что лучше: Вера Брежнева, которая не чувствовала себя украинской певицей, но этнически – украинка, и после полномасштабного вторжения наконец "докумекала" и активно поддерживает Украину, и делает все для того, чтобы мир обращал на нас внимание и приближает победу? Или Ани Лорак, которая всю жизнь била себя в грудь и пела Ивасюка, кричала, что она народная артистка Украины? Вы просто задумайтесь. Ошибки допускают все, вопрос в другом – как человек приходит к выводам и что он в итоге делает для страны реально", – заставила задуматься Оля Цибульская.

Напомним, Цибульская после "хлопка" в Крыму замахнулась на Кремль и обратилась к украинцам.

Также Politeka писала, что Цибульская засветилась с мужем, поделившись счастливым моментом.

Как Politeka сообщала, беда случилась с кумой Дзидзьо Цибульской, неожиданные кадры.