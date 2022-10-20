Популярная украинская певица Юлия Санина, которая является солисткой группы The Hardkiss, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась милыми кадрами и вызвала восторг у поклонников.

Как видно, Юлия показала две одинаковые фотографии, одна в цвете, а вторая черно-белая. Перед камерой артистка появилась в длинном синем платье до пят, которое подчеркнуло стройную фигуру и визуально сделало ее выше. Волосы звезды зачесаны назад в небрежной укладке, а на лице яркий макияж, она задумчиво смотрит куда-то в сторону.

В подписи к публикации Санина написала: "Черно-белая жизнь". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию певицы, засыпая ее комплиментами: "Черно-белая невероятная", "Просто вау", "Юлечка, ты у нас как очаровательная красавица-амазонка", "Великолепная", "Невероятная", "Красивая", "Шикарные фото", "Прекрасная, талантливая, стильная. В синем просто очаровательна!", "Невероятная! Вам очень подходит синий", "Красивая и талантливая наша украинская муза! Восхищаюсь! Всех благ и ангела хранителя", "Невероятно", "Красивая. Столько женственности в тебе, Юля".

Напомним, "Большая честь": экс-жена Дзидзьо SLAVIA устроила уличный концерт для украинских защитников.

Как сообщала Politeka, "Все обнуляется": экс-жена Потапа Горовая удивила сменой имиджа, появилось фото.

Также Politeka писала, что "Изменился взгляд": похудевшая Зарицкая из KAZKA показала, как теперь выглядит, фото.