Жена популярного украинского музыканта Сергея Бабкина и его концертный директор Снежана Бабкина, которая родила троих детей, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка показала очаровательные кадры со своей моложавой мамой и поздравила ее с днем рождения.

На фотографиях можно увидеть маму Снежаны в разных локациях и образах. Так, то она проводит время с внуками и родными, то собирает грибы в лесу, то держит в руках вкусный крендель, то терпит капризы кошки, то просто гуляет. При этом можно заметить, как отлично и молодо она выглядит и как сильно Снежана на нее похожа.

В подписи к публикации Бабкина трепетно поздравила маму с днем рождения: "Мамочка, с Днем Рождения! С юбилеем! С новым годом! Пусть сложные жизненные ситуации остаются в прошлом году. А новый опыт даст тебе новую возможность воссиять! Пусть все желания исполняются! А твоя энергия Женственности, Любви, Творчества наполнит твое Сейчас, и сделает счастливым твое Завтра! И скорейшей ПОБЕДЫ в каждый наш дом! В каждое наше СЕРДЦЕ!".

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