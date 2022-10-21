Популярная украинская певица Вера Брежнева, которая сначала полномасштабной войны выехала из россии в Польшу и начала помогать украинцам в волонтерском штабе в Люблине, поделилась кадрами из новой фотосессии. На снимках артистка запечатлена с еще одной певицей – TAYANNA (Татьяна Решетняк).

И это не случайно, ведь накануне Вера и Таня презентовали поклонникам дуэтную композицию "Вышиванка". Видимо, после записи песни артистки решили еще и сделать совместные фото. На кадрах Брежнева и Решетняк запечатлены на улице в солнечный осенний день, обе в джинсах, белых майках и с распущенными волосами. На одном из фото можно увидеть, что у певиц одинаковый рисунок на плечах – узор в виде вышиванки.

В подписи к публикации Брежнева написала: "Пленка. Вышиванка. Съемка". А поклонники тут же принялись комментировать фото на странице певицы: "Как красиво", "Вы такая прекрасная", "Вы молодец, с первого дня поддерживали Украину, а песня – это любовь", "Обожаю вас", "Красавицы! А песня – это вообще такой кайф. Второй день на повторе", "Песня круто! Молодец!", "Не могла наслушаться. Весь день крутила", "Настоящие украинки", "Красиво".

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