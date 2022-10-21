Любимец публики, ведущий многих телепередач Григорий Решетник, который был ведущим шоу "Холостячка" и "Холостяк", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость показал необычное фото с женой Кристиной, на котором они появились в удивительных образах.

Похоже, парочка решила устроить себе фотосессию в национальных костюмах, собственно они запечатлены в студии на красном фоне. При этом Григорий нарядился в темно-зеленые шаровары с красным поясом и белой вышиванкой, на голове у него черная шапка, а на ногах сапоги. К мужу прижимается Кристина, она тоже в светлой вышиванке, длинной темно-красной юбке и с массивным ожерельем на шее.

В подписи к публикации Решетник написал строчки из украинской песни: "Ти козачка моя, ти дружина моя". Поклонники тут же принялись комментировать новое фото звездной пары: "Какие очаровательные!", "Красивые", "Классные", "Любитесь чернобровыми, но не с москалями", "Вау, круто", "Вы замечательные", "Красивые украинцы", "Какие классные", "Прекрасные", "Гриша, ваша пара как всегда, огонь. Вас ждет звание – семейная пара года!", "Какие вы красивые! Супер!".

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