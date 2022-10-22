Жена актера студии "Квартал 95" Степана Казанина Наталья, которая родилась и половину жизни прожила в рф, теперь страдает от своих бывших соотечественников.

На своей странице в Instagram жена комика разместила эмоциональный пост, в котором поделилась переживаниями.

"Страна погрузилась во тьму…Тьму подвалов и холодных квартир… Мир сузился как видавший виды воздушный шарик. Пыльный и сморщенный… Выпустил воздух, заставляя экономить жизненно важный кислород… Тишина. Такая пронзительная, что вынуждает включить на полную громкость мыслей… Их так много. Целый оркестр, играющий кошмарную какофонию. Так! Барабанная дробь! Выудить главное! Зарядить при первой возможности телефон и собственную батарейку. Здесь тишина в помощь", — пишет Наталья Казанина.

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"Страх. Нет, это вовсе не он! Скорее усталость, несогласие, протест! Это не наша жизнь! Мы должны собирать детей в школу, а не в бомбоубежище. Соседи прячутся в укрытии с грудным малышом. Девочка. Совсем крошка. Мама говорит, она даже лучше спит в темноте. Ангел лучше спит в темноте, в подвале! Что случилось с этим миром? Когда система мироздания дала сбой и породила очередного диктатора? Почему созидание не в почёте? Доколь земля-матушка будет терпеть маньяка, на счету которого тысячи жизней? Не понимаю… Не принимаю!", — добавила Казанина.

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