Сейчас 47-летняя артистка активно гастролирует по городам Украины со своим моноспектаклем «Я дома». В этот раз на странице Instagram Могилевская опубликовала видеообращение, в котором рассказала о результатах своего сбора на доставку гуманитарки из Германии для пострадавших от войны и украинских защитников.

"Я с хорошей новостью. Помните наш общий сбор на доставку гуманитарного груза из Германии? Спальные мешки, карематы, медицинские аптечки, жгуты, бинты, средства гигиены, консервированная еда и многое другое. Наконец-то все у нас, и мы уже начали активный распределение - для военных и в детский дом. Спасибо всем, кто присоединился! Особая благодарность жителям города Франкенталь, Германия в лице Штефана Шрайнера и его семьи 💙💛", — сообщила Наталья.

Украинцы в комментариях поддержали певицу:

"Очень спасибо. Сейчас это очень важно. А еще благодарность людям, которые нам помогают";

"какая Вы хорошенькая😍";

"Очень подходит тебе эта кофточка с голубкой мира 🕊❤️";

"Наталочка, спасибо ❤️ Создаем лучшее)) Каждый на своем фронте 🕊";

"Искренне благодарим всех, кто помогает нам украинцам 🙏❤ Украина превыше всего".

Напомним, Наталья Могилевская рассказала о новой инициативе и замахнулась на большую сумму.

Как Politeka сообщала, взволнованная Могилевская удивила видом.

Также Politeka писала, что Наталья Могилевская показала закулисные кадры из метро, где награждали легендарных украинцев.