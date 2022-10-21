Сейчас 47-летняя артистка активно гастролирует по городам Украины со своим моноспектаклем «Я дома». В этот раз на странице Instagram Могилевская опубликовала видеообращение, в котором рассказала о результатах своего сбора на доставку гуманитарки из Германии для пострадавших от войны и украинских защитников.
"Я с хорошей новостью. Помните наш общий сбор на доставку гуманитарного груза из Германии? Спальные мешки, карематы, медицинские аптечки, жгуты, бинты, средства гигиены, консервированная еда и многое другое. Наконец-то все у нас, и мы уже начали активный распределение - для военных и в детский дом. Спасибо всем, кто присоединился! Особая благодарность жителям города Франкенталь, Германия в лице Штефана Шрайнера и его семьи 💙💛", — сообщила Наталья.
Украинцы в комментариях поддержали певицу:
"Очень спасибо. Сейчас это очень важно. А еще благодарность людям, которые нам помогают";
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
"Цель понятна": оккупанты могут открыть второй фронт, стягивают технику и войска
Дантес похвастался идиллией с любимой Кацуриной и ее маленьким сынишкой: "Очень мило"
Надвигается тяжелая зима с морозами до -25: будут ли они продолжительными и где ждать снега уже в ноябре
Оккупанты могут взорвать крупную ГЭС: какому региону грозит наводнение и что это даст врагу
"какая Вы хорошенькая😍";
"Очень подходит тебе эта кофточка с голубкой мира 🕊❤️";
"Наталочка, спасибо ❤️ Создаем лучшее)) Каждый на своем фронте 🕊";
"Искренне благодарим всех, кто помогает нам украинцам 🙏❤ Украина превыше всего".
Напомним, Наталья Могилевская рассказала о новой инициативе и замахнулась на большую сумму.
Как Politeka сообщала, взволнованная Могилевская удивила видом.
Также Politeka писала, что Наталья Могилевская показала закулисные кадры из метро, где награждали легендарных украинцев.