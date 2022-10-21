В этот раз на своей странице в Instagram 40-летняя артистка рассказала, что начала работу над новой песней «Ніколи не здамося».

"Это очень особенная песня, важная и близкая не только для меня, но и для всех украинцев. Когда началась война, мы готовили релиз моего первого альбома, который должен был выйти в начале марта. Мы сняли клип на одну песню с него. Но война изменила наши планы. Релиз мы сняли, а клип положи в длинный ящик. Музыка была не ко времени. Дальше адский месяц страха и боли, я даже думала, что никогда уже не смогу вернуться к музыке, она перестала во мне звучать", — признается Аида Николайчук.

Затем певица решила выпустить песню «Наедине», она уже была записана и должна была войти в тот же первый альбом.

"А через несколько дней после релиза «Наедине» мне предложили принять участие в благотворительном проекте A Song For Ukraine и записать вместе с украинскими и западными коллегами песню «Mad Love». Работая над ней, я начала приходить в себя и оживать. Начала работать над новыми песнями", - пишет звезда "Х-фактора".

Ни одна из новых песен не была на военную тематику, но теперь Аида решилась заговорить в своем творчестве о войне.

"Я решила для себя, что людям достаточно войны в жизни, а музыкой я должна нести спокойствие и радость. Давать людям немного выдохнуться и отвлечься… Но теперь я понимаю, что все это было для того, чтобы родилась именно эта песня 🙏 Такая как есть - эмоциональная, болезненная, правдивая. Музыка войны…", - объясняет Николайчук.

Напомним, звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук набросилась на Тину Кароль из-за Светланы Лободы.

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