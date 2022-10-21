Украинская певица Тина Кароль, в апреле 2013 года потерявшая любимого мужчину, рассказала о чувстве одиночества.

Так, Кароль призналась , что оно, как кислота разъедает сердце, мозг, желудок.

«И где там болит гв груди, говорят, там живет душа. Одиночество – это тень сознания! Надо понять одно, если ты подвергаешься этому влиянию, тебя опустошает и разрушает, тебя стирает как личность, ты червь», - пояснила Тина Кароль на своей странице в Telegram.

Обращаясь к своим поклонникам, Кароль отметила, что одиночество можно превратить в инструмент, ключ к творчеству:

«Сделай ее стимулом к ​​безудержной жажде желаемого результата! Пусть болит, пусть ноет в груди – это страдание сознания, оно настоящее. Где ты настоящий».

Тина Кароль уверена, что в этом образующемся внутри тайфуне может возникнуть новое пространство, где человек найдет новоuj себя и заинтересуется миром вокруг себя по-новому.

Свои размышления певица проиллюстрировала фотографиями, на некоторых из которых можно заметить тоненькие кольца желтого и синего цвета.

«Чувственно так», «Тина, ты самая лучшая», «У тебя сильная и хорошая душа», «Отличные слова... Трудно что-то еще добавить. Очевидно, что каждому должно быть комфортно наедине с самим собой, но иногда так хочется, чтобы кто-то обнял!», - комментируют в соцсетях поклонники Тины Кароль ее крик души.

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