Так, Кароль призналась , что оно, как кислота разъедает сердце, мозг, желудок.
«И где там болит гв груди, говорят, там живет душа. Одиночество – это тень сознания! Надо понять одно, если ты подвергаешься этому влиянию, тебя опустошает и разрушает, тебя стирает как личность, ты червь», - пояснила Тина Кароль на своей странице в Telegram.
Обращаясь к своим поклонникам, Кароль отметила, что одиночество можно превратить в инструмент, ключ к творчеству:
«Сделай ее стимулом к безудержной жажде желаемого результата! Пусть болит, пусть ноет в груди – это страдание сознания, оно настоящее. Где ты настоящий».
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Тина Кароль уверена, что в этом образующемся внутри тайфуне может возникнуть новое пространство, где человек найдет новоuj себя и заинтересуется миром вокруг себя по-новому.
Свои размышления певица проиллюстрировала фотографиями, на некоторых из которых можно заметить тоненькие кольца желтого и синего цвета.
«Чувственно так», «Тина, ты самая лучшая», «У тебя сильная и хорошая душа», «Отличные слова... Трудно что-то еще добавить. Очевидно, что каждому должно быть комфортно наедине с самим собой, но иногда так хочется, чтобы кто-то обнял!», - комментируют в соцсетях поклонники Тины Кароль ее крик души.
Напомним, родные украинского певца оказались под выстрелами в Мариуполе, спаслись не все.
Также сообщалось, что Полякова уже заметила потенциального победителя проекта "Голос країни".
Кроме того Politeka.net писала, что Могилевская поделилась с украинцами радостной новостью.