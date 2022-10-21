Співачка та тренер вокального шоу «Голос країни» Оля Полякова впевнена, що якби змагання були між тренерами, то виграла б вона.

«Тут не перемагають тренери. Якби брали участь у конкурсі тренери, я б стовідсотково перемогла. Але в нас змагаються учасники, тому, ящко буде така ласка від Всесвіту і в мене буде класна команда, і в ній буде фіналіст, а другий буде переможець, то буде так», - заявила Полякова.

Співачка також зізналася, що серед своїх підопічних вона вже помітила учасника, який може претендувати на перемогу.

«В мене є здогадки», - запевнила Полякова.

Артистка також поспішила нагадати, що це змагання і тому все непередбачувано.

«Це ж люди, вони можуть вийти і жахнути, а наступного дня… От сьогодні дівчинка вийшла і сказала, що в неї незмикання зв’язок», - розповіла Полякова.

Артистка також згадала, як з подібною проблемою боролася вона.

«Років до тридцяти, дорогенькі мої, я лікувала зв’язки кожен день. А це була психосоматика, я боялася співати. І коли я перестала боятися співати, мій голос звучить завжди», - запевниила Полякова.

За словами співачки, тепер вона співає навіть коли в неї ангіна:

«Тому що немає цієї психосоматики».

Полякова також зазначила, що учасники шоу дуже хвилюються, але у "Голосі країни" зможе перемогти лише той, хто опанує своє хвилювання.

Нагадаємо, між Поляковою та Потапом помітили не просто дружбу.

Також повідомлялось, що сім'я переможця "Х-фактора" Кривошапко опинилася в окупації, не всі зуміли вижити.

Крім того, повідомлялося, що дочка Полякової вирішила зізнатися, що палить.