«Тут не перемагають тренери. Якби брали участь у конкурсі тренери, я б стовідсотково перемогла. Але в нас змагаються учасники, тому, ящко буде така ласка від Всесвіту і в мене буде класна команда, і в ній буде фіналіст, а другий буде переможець, то буде так», - заявила Полякова.
Співачка також зізналася, що серед своїх підопічних вона вже помітила учасника, який може претендувати на перемогу.
«В мене є здогадки», - запевнила Полякова.
Артистка також поспішила нагадати, що це змагання і тому все непередбачувано.
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
Дантес похвалився ідилією з коханою Кацуріною та її маленьким синочком: "Дуже мило"
Українців попередили про наслідки, якщо не будуть економити світло: "Треба бути готовими..."
"Все обнуляється": екс-дружина Потапа Горова здивувала зміною іміджу, з'явилося фото
"Катя загинула": лідер "Воплі Відоплясова" Скрипка повідомив про трагедію з молодою музиканткою
«Це ж люди, вони можуть вийти і жахнути, а наступного дня… От сьогодні дівчинка вийшла і сказала, що в неї незмикання зв’язок», - розповіла Полякова.
Артистка також згадала, як з подібною проблемою боролася вона.
«Років до тридцяти, дорогенькі мої, я лікувала зв’язки кожен день. А це була психосоматика, я боялася співати. І коли я перестала боятися співати, мій голос звучить завжди», - запевниила Полякова.
За словами співачки, тепер вона співає навіть коли в неї ангіна:
«Тому що немає цієї психосоматики».
Полякова також зазначила, що учасники шоу дуже хвилюються, але у "Голосі країни" зможе перемогти лише той, хто опанує своє хвилювання.
Нагадаємо, між Поляковою та Потапом помітили не просто дружбу.
Також повідомлялось, що сім'я переможця "Х-фактора" Кривошапко опинилася в окупації, не всі зуміли вижити.
Крім того, повідомлялося, що дочка Полякової вирішила зізнатися, що палить.