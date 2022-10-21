Зараз 47-річна артистка активно гастролює містами України зі своєю моновиставою «Я вдома». Цього разу на сторінці в Instagram Могилевська опублікувала відеозвернення, в якому розповіла про результати свого збору на доставку гуманітарки з Німеччини для постраждалих від війни та українських захисників.

"Я з гарною новиною. Пам’ятаєте наш спільний збір на доставку гуманітарного вантажу із Німеччини? Спальні мішки, каремати, медичні аптечки, жгути, бинти, засоби гігієни, консервована їжа та багато іншого. Нарешті все у нас, і ми вже почали активний розподіл - для військових і до дитячого будинку. Дякую всім, хто доєднався! Особлива подяка мешканцям міста Франкенталь, Німеччина в особі Штефана Шрайнера та його родини 💙💛", — повідомила Наталія.

Українці в коментарях підтримали співачку:

"Дуже дякую. Зараз це дуже важливо. А ще подяка людям, які нам допомагають";

"яка Ви гарненька😍";

"Дуже личить тобі ця кофтинка з голубкою миру🕊❤️";

"Наталочка, дякуємо ❤️ Створюємо найліпше)) Кожен на своєму фронті 🕊";

"Щиро дякуємо усім, хто допомогає нам українцям🙏❤ Україна понад усе".

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