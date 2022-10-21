Утром 20 октября 2018 года автобус с актерами Дизель шоу, которые возвращались с гастролей, врезался в грузовик в Киевской области. Марина Поплавская стала единственной жертвой этой аварии, она погибла на 49-м году жизни. Тогда также пострадали актеры Яна Глущенко, Евгений Сморыгин и Егор Крутоголов.

Летом этого года руководство "Дизель шоу" попало в скандал с невыплатой зарплат сотрудникам, после чего свой комментарий дала и сестра покойной Марины Поплавской. Она заявила, что руководство «Дизелей» организовало для актрисы пышные похороны, но фактически та сама их себе и оплатила – деньгами, которые не выплатили ее семье.

В этот раз на своей странице в Instagram Егор Крутоголов опубликовал пост, посвященный покойной коллеге.

"4 года прошло с того момента, как Марины не стало, но мы все помним какой она была, а была она была разной: крутой, уязвимой, железной, хрупкой, но навсегда верной подругой, добрым человеком, который никому не желал зла, и большой артисткой, которая обожала своего зрителя и расцветала при каждой встрече с ним. Спасибо, что была с нами. Будем помнить всегда", — пишет художественный руководитель "Дизель шоу".

Напомним, звезда "Дизель шоу" рассказал о состоянии сына, который серьезно пострадал в ДТП.

Как Politeka сообщала, Крутоголов из "Дизель шоу" рассказал, что происходит на передовой, где служит его брат.

Также Politeka писала, что Крутоголов из "Дизель шоу" нашел причину, почему никогда не пойдет служить.