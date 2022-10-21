Популярная украинская певица Ирина Билык, которая с начала войны активно гастролирует за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила афишу новых заграничных выступлений и удивила образом.

Как видно, для афиши Ирина снялась в ярком украинском образе – на ней роскошная белоснежная вышиванка с ярким цветочным узором и открытыми плечами. Волосы артистки заплетены в шикарную косу и украшены цветами, а на лице яркий макияж.

В подписи к публикации Билык рассказала о концертах на Майорке: "Продолжаем делать все, что мы можем ради нашей победы. И в этот раз пройдет благотворительный концерт на Майорке, он состоится 30 октября. Средства от концерта пойдут в детские дома Украины: Солобковецкий учебно-реабилитационный центр, Харьковский областной центр социальной поддержки детей и семьи, Харьковский городской детский дом №2".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию артистки: "Были там… Радуюсь душой вместе с вами, Иринка. С Богом", "Приезжайте в Нидерланды!", "Мы будем. Ждем", "Когда в Польше? Ждем", "Как купить билеты?", "Ждем в Польше, Гданьск".

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