30 августа 2003 года Мария вышла замуж за бизнесмена Тимура Хромаева. Пара воспитывает двоих детей. В 2004 году у них родилась дочь Нана, а в 2014 – сын Александр.

В этот раз на своей странице в Instagram Мария разместила трогательное видео, на котором она с мужем танцует у дома под песню "Без бою" группы "Океан Эльзы", и рассказала, что в этом году они отпраздновали годовщину бракосочетания с огромным опозданием.

"Отпраздновать 19-ю годовщину брака с опозданием в полтора месяца - это новый уровень наших с Тимуром Хромаевым отношений... Загадали празднование 20-летнего юбилея вовремя, в мирном Киеве, в кругу всех наших друзей!", - пишет Маша Ефросинина.

Звездную пару в комментариях и просто лайками поздравили многие знаменитости, среди которых Даша Астафьева, Надя Дорофеева, Илона Гвоздева, Владимир Ярославский, Леся Никитюк, Виктория Булитко, Екатерина Кухар, Дидзьо, солистка KAZKA Олександра Зарицкая, Соня Плакидюк и много других.

"Поздравляю, желаю любви и крепкого брака", "Такие красивые❤️", "Мои поздравления!!! Счастья Вам 💛", "Поздравляю вас. В следующем году все будем праздновать громко. Потому что в этом году все без праздника 😢", - пишут в комментариях.

Напомним, что Ефросинина заговорила о "подводных камнях" военного учета для женщин.

Как сообщала Politeka, Ефросинина затронула важную тему, которая беспокоит всех украинок во время войны.

Также Politeka писала, что Ефросинина нарвалась на волну хейта из-за заметного похудения.