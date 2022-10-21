Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк балует не только чувственными кадрами, но и будоражит умы рассуждениями на важные жизненные темы, вдохновляет девушек и призывает их полюбить и принять себя. В этот раз на ее странице в Instagram появился пост с образом, который подобрала для ужина.
Осень создана для многослойных образов и долгих прогулок. Будем любоваться первыми желтыми листиками, пережидать в кафе теплый, еще совсем летний, дождь и влюбимся, в том числе, в себя в 101-й раз. Так решила Кристина Горняк и подобрала для себя модный лук.
В этот раз жена ведущего Владимира Остапчука решила обыграть стильную вещь на все времена, но особенно актуальную в осенний сезон - черную рубашку из эко-кожи. Заодно она показала новый способ носить эту беспроигрышную вещь. Кристина Горняк надела под нее белый топ. С черными штанами этот "верх" сочетался просто отлично. Получилось стильно и необычно.
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Кроме того, Кристина показала кадры из салона - ей наконец удалось попасть к своему колористу, который вернул молодой женщине натуральный цвет волос.
"Наконец я смогла добраться к своему колористу. А это означает, что мой цвет возвращается", - подписала она кадры.
Напомним, что жена Остапчука показала свою настоящую любовь вдали от мужа.
Как сообщала Politeka, жена Остапчука в мини заворожила фигуркой.
Также Politeka писала, что жена Остапчука в невесомой одежде предалась наслаждению с бокалом в руке.