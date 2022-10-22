Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила кадры из очередной фотосессии в самом романтическом городе мира Париже, однако, позировала для фото одна.

Как видно, на новых снимках Даша запечатлена на улицах французской столицы Парижа, а на одном из фото на фоне Эйфелевой башни. Перед камерой девушка появилась в стильном аутфите – на ней черные кожаные штаны, майка в тон и темный полосатый пиджак оверсайз. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице у нее модные солнцезащитные очки.

В подписи к публикации Квиткова написала на французском языке: "Гулять по ночному Парижу, холодно, мне нравится. Гулять по Парижу, гулять с тобой". Поклонники тут же принялись комментировать новое видео Квитковой: "Это очень стильно", "Ваши фото из Парижа великолепны", "Такая волшебная Дарья", "Дашка, заходи в гости", "Вау", "Невероятные фото", "Что за бренд очков?", "Моя мечта".

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