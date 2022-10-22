Популярный шеф-повар, ресторатор и блогер колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво, который много лет был главным судьей шоу "Мастер Шеф", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил необычное фото из Николаевской области, и рассказал, о чем думает после встреч с военными.
Как видно, на новой фотографии Эктор запечатлел себя сам, стоя на фоне стелы, которая гласит, что он в Николаевской области. Видно, что повар в отличном настроении, он демонстрирует свой бицепс и мило улыбается в объектив.
В подписи к публикации Хименес-Браво рассказал: "Пару мыслей. Когда еду к ребятам, думаю — а что бы я хотел от себя, как от человека, будь на их месте? Пожалуй, простой разговор, искренний. Не видеть в глазах жалость, не видеть "вы наша единственная надежда". И точно не ощущать "приглашенного гостя" среди нас. Всё должно быть комфортно. Каждый день встречаю столько людей, и для всех них я – Эктор Хименес-Браво, чувствую это очень четко. А там это не важно. И я рад, что с ними это неважно, все равны. Ибо на самом деле они мои кумиры, герои и звезды, а я просто рад готовить борщ и слушать их истории. Такие мысли".
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