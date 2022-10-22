Популярный украинский кулинар, шоумен и блогер Евгений Клопотенко, который был победителем одного из сезонов шоу "Мастер Шеф", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз ресторатор показал яркую фотографию в необычном месте, а в подписи к ней поделился новой кулинарно-социальной идеей.

Так Евгений рассказал, что решил провести онлайн-встречу с детьми и поговорить с ними о еде и не только. По замыслу шеф-повара, эта встреча должна поддержать и эмоционально разрядить детей.

В подписи к публикации Клопотенко раскрыл все подробности: "Хочу сделать онлайн-встречу для детей и подростков. Чтобы и поддержать, и эмоционально их разрядить, и поговорить с ними о питании. Объясню, что когда они едят правильную пищу, то и настроение лучше. Плюс знаю, что дети имеют стереотипы по поводу полезного питания. Об этом с ними тоже поговорим. Потому что я тоже когда-то думал, что здоровая пища – это фигня. Встреча будет бесплатной, в следующий вторник, ссылка на запись в профиле".

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