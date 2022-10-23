Популярная украинская гимнастка, Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая замужем за американским бизнесменом и помимо старших детей воспитывает маленькую дочь, рожденную во втором браке, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда спорта выложила очаровательный кадр, на котором появилась с подсолнухами в руках.

Как видно, Лилия запечатлена в теплый солнечный день среди поля подсолнухов. Перед камерой она появилась в темных штанах, белой футболке и красной кепке на голове. Ее волосы спрятаны за головным убором, а на лице солнцезащитные очки и сияющая улыбка. В руках она держит букет из больших цветов подсолнухов.

В подписи к публикации Подкопаева написала: "Дорога до свободи облямована соняшниками". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, отмечая, как им пришлось по душе слово "облямована" в ее посте.

"Украинская красавица! Любим!", "Красота какая!", "Лиля, ты прекрасна", "Класс. Как хочется домой хотя бы на пару дней", "Одни из моих любимых цветов, словно маленькие солнышки", "Какая красота!", "Наша красивая родная Украина", "Солнечные цветы, любимая Украина, прекрасная Вы", "Вы меня поразили, не поверите, словом "облямована". Последний раз я его встречала у Нечуй-Левицкого", - пишут в комментариях.

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