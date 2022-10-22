Актеры юмористического коллектива "Дизель шоу" в последние месяцы много гастролируют и выступают с благотворительными концертами для военных, а также для мирных людей, где собирают средства на помощь ВСУ. Еще весной звезды шоу записали видеообращение к белорусам, которое теперь решили продублировать снова.
Так, на странице "Дизель шоу" в соцсети Instagram снова появилось видео, в котором показаны кадры войны в Украине, которую развязала россия, а также обращения актеров. Крутоголов, Бережко, Булитко, Сморыгин, Танкович, Глущенко и другие призывают белорусских граждан не пересекать государственную границу Украину, не выполнять преступные приказы военного руководства, не воевать против украинцев.
В подписи к публикации объяснили, почему решили продублировать обращение, записанное еще весной: "Ситуация на северной границе обостряется. Вооруженные силы Украины записали обращение к белорусскому народу. А мы решили повторить свое, снятое еще весной. Актуальность оно не потеряло! Актеры "Дизель студио" обратились к белорусским военным. Детали – в видео!".
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