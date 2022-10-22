Сейчас Репяхова вместе с сыном Михаилом находится в Израиле, где планирует пробыть целый месяц. Туда она уехала к своей сестре и племянникам.

В этот раз на своей странице в Instagram жена Виктора Павлика разместила трогательный пост, посвященный ее племяннице Лизе, которую она воспринимала как младшую сестру. Екатерина показала ряд архивных фотографий, а также совместные фото, сделанные во время новой встречи в Израиле.

"Хотя я в семье третья и самая младшая, судьба мне дала возможность почувствовать в полном объеме, как это быть старшей сестрой. Хоть я по факту Лизе тетя, но Лиза для меня гораздо больше, чем племянница. Именно Лизуша наделила меня способностью безусловно любить, заботиться, беспокоиться. Этот человек будет для меня особенным и лучшим всегда❤️", — признается Катя.

Поклонники звездного семейства Павлика в комментариях поддержали Репяхову и засыпали ее с племянницей комплиментами:

"Катя, вам хорошо в темном цвете";

"Невероятно теплые и нежные фото!)";

"Эта незабываемая улыбка Лиззи!!! ❤️❤️❤️ какие замечательные девушки!!! 😍";

"У меня перед глазами ваша фотка с Лизой и Настюшей) у вас всегда была удивительная связь".

Напомним, молодая жена Павлика похвасталась развлечениями в Израиле без мужа.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика решила на время расстаться с мужем ради очередного отдыха.

Как Politeka сообщала, молодая жена Виктора Павлика похвасталась планами на отпуск.