Популярная украинская певица Христина Соловий, которая в одном из сезонов "Голосу країни" была фавориткой звездного тренера Святослава Вакарчука, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка выложила очаровательное фото, а в подписи к нему рассказала о скорых концертах в европейских городах.

Как видно, фотографию Христина сделала сама, она запечатлела себя в интересной локации. Перед камерой певица появилась в темном свитере с открытыми плечами, а на шее видно изысканное украшение. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице аккуратный макияж, она пронзительно смотрит в камеру.

В подписи к публикации Соловий написала: "До концертов в Чехии и Германии осталось совсем немного. Волнуюсь, готовлюсь, нетерпеливо жду встречи с вами. Пишите, в каком городе придете!". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Приезжай в Египет, пой в Шарм-эль-Шейхе", "Какая красивая, кошечка", "Приезжайте в Испанию, в Аликанте! Будем ждать", "Прага", "Киев", "Прага", "Как купить билет?", "Гамбург", "Красотка!", "Красотка! Но фоток с улыбкой мало", "Красотка", "Кристинка, планируются концерты в Киеве? За границу мужчинам нельзя, а попасть на концерт то хочется", "А как насчет Дублина? Дождемся?".

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