Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко на светском мероприятии в Нью-Йорке засветилась в компании российской блогерши.

21-летняя внучка легенды украинской эстрады Софии Ротару уже долгое время живет и учится в Нью-Йорке, США, где активно продолжает строить карьеру в модельном бизнесе. Своей красотой она покорила миллионера из списка Forbes, вице-президента IT-компании Readdle Дениса Жаданова.

Девушка часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. На этот раз Евдокименко показала эффектные кадры со светского мероприятия, которое проходило в одной из гостиниц Нью-Йорка. На публике модель появилась в ярко-розовой кофточке необычного кроя, белых брюках и дополнив образ маленькой голубой сумочкой.

На мероприятии для гостей накрыли роскошный стол. Во время ужина внучка Ротару также засветилась с российской фэшн-инфлюэнсеркой Машей Лист.

"Зимний вечер" - лаконично и не совсем по сезону подписала фотографии Соня.

Многочисленные поклонники в комментариях засыпали девушку комплиментами: "Нереальная Соня! 💖", "Вы так стильна всегда 😍🔥". Оценил лайком публикацию Евдокименко и ее брат Анатолий, который после незаконной попытки пересечения границы таки вырвался в Европу и кичился этим в соцсетях.

Напомним, внучка Софии Ротару засияла в блестящем костюме на фоне Лос-Анджелеса.

Как сообщала Politeka, Соня Евдокименко показала, как наслаждается жизнью с женихом-миллионером.

Также Politeka писала, что внучка Ротару похвасталась роскошным отдыхом в Малибу, поразив видом в мини-купальнике.