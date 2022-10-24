21-летняя внучка легенды украинской эстрады Софии Ротару уже долгое время живет и учится в Нью-Йорке, США, где активно продолжает строить карьеру в модельном бизнесе. Своей красотой она покорила миллионера из списка Forbes, вице-президента IT-компании Readdle Дениса Жаданова.
Девушка часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. На этот раз Евдокименко показала эффектные кадры со светского мероприятия, которое проходило в одной из гостиниц Нью-Йорка. На публике модель появилась в ярко-розовой кофточке необычного кроя, белых брюках и дополнив образ маленькой голубой сумочкой.
На мероприятии для гостей накрыли роскошный стол. Во время ужина внучка Ротару также засветилась с российской фэшн-инфлюэнсеркой Машей Лист.
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Многочисленные поклонники в комментариях засыпали девушку комплиментами: "Нереальная Соня! 💖", "Вы так стильна всегда 😍🔥". Оценил лайком публикацию Евдокименко и ее брат Анатолий, который после незаконной попытки пересечения границы таки вырвался в Европу и кичился этим в соцсетях.
Напомним, внучка Софии Ротару засияла в блестящем костюме на фоне Лос-Анджелеса.
Как сообщала Politeka, Соня Евдокименко показала, как наслаждается жизнью с женихом-миллионером.
Также Politeka писала, что внучка Ротару похвасталась роскошным отдыхом в Малибу, поразив видом в мини-купальнике.