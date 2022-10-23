Известная российская певица Алла Пугачева, муж которой Максим Галкин раскритиковал российскую "спецоперацию" в Украине, вызвала не менее бурную реакцию. Своими высказываниями Пугачева разозлила российских приступников, высмеяв нежелание народа что-либо делать с ситуацией в стране.

Также за певицу вступился продюсер Леонид Дзюник. Он заявил, что люди, распространившие ложь о Примадонне, окончательно потеряли стыд и должны понести наказание. В сети продолжают обсуждать:

«Что там с alla_orfey? Поддерживаете ее? Или клянете?» - спрашивают в сети.

Мнения разделились:

«Выше всяких похвал🎈; Поддерживаю! Сильная и смелая женщина!; Супер Женщина! Всегда принимала правильные решения!; Класс👍😺; Красота 😀❣️; Выше всяких похвал🎈; хорошее фото-красиво получились!!; Всё расставит по местам Бог, Кесарю кесарево; Да кому она сдалась😁; Алла всегда была Свободной. Сейчас тем более; поддерживаем конечно!».

Недавно примадонна выставила на продажу свой роскошный особняк в Подмосковье и уехала жить в Израиль, а теперь показала неожиданное фото с известными музыкантами, которые поддержали Украину.

На новой фотографии Алла Борисовна запечатлена в компании Андрея Макаревича и Бориса Гребенщикова. При этом сама она выглядит очень молодо и свежо.

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