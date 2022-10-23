Популярная телеведущая Леся Никитюк показала, как можно интересно провести выходные в Одессе.

Как сообщает Politeka.net, популярная телеведущая Леся Никитюк в Инстаграм рассказывает о себе, своей работе и успехах. Также нередко она делится яркими фото из отдыха и оставляет свои замечания.

«Сегодня я посетила выставку картин украинских художников в городе Одесса. Одесский коллекционер Виталий Бессмертный, который работал оператором Одесской студии ТВ, никогда не показывал свою коллекцию картин, известных украинских художников, выпускников одесской школы искусств разных времен.

Среди представленных были и заслуженные Народные артисты Украины. А это я с хлопком. Готова консумировать искусство» - говорит Никитюк.

На своей странице в Instagram звезда, недавно отметившая свое 35-летие, рассказала, над чем она сейчас работает.

"В течение последнего месяца мой Координационный Центр активно рос и расширял свою работу. Благодаря неравнодушным украинцам мы запустили новый проект поддержки семей со статусом ВПЛ ♥️ Пока еще немного рано подводить какие-то итоги, однако трудно переоценить масштаб помощи, которую оказывают наши доноры! 🥰", — пишет Леся Никитюк.

Напомним, Никитюк сводила своего "мецената" в салон и показала результат.

Как Politeka сообщала, Леся Никитюк высказалась в адрес Ефросининой после резкого видео.

Также Politeka писала, что Никитюк в топике показала, чего достигла с фитнес-тренером Боржемской.