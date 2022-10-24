Украинский певец и полуфиналист деевятого сезона шоу «Голос країни» Дэвид Аксельрод коротко высказался о своем браке с продюсером и экс-женой певца Александра Пономарева Аленой Мозговой.

Аксельрод, опубликовав их стильное с Мозговой фото, отметил, что «когда рядом Королева, жизнь никогда не будет пресной, скучной и не интересной!».

«Проверено!» - заверил певец.

В комментариях подписчики артиста желают его браку любви, счастья и долгих лет:

«Счастья безграничного вашей паре!», «Красивые, счастья вам», «Это фото-шедевральное, как вид фотоискусства. Фотографу респект, а вам хорошей погоды в семье и не терять самое дорогое – доверия и искренности чувств. Вы классны, чту вас и восхищаюсь тем, что вы делаете», «Воистину королева».

Напомним, у Аксельрода и Мозговой есть дочь Соломия, девочке семь лет.

У Алены также есть две взрослых дочери – Зоя и Евгения.

Несколько лет назад родители Дэвида (имя при рождении Владимир Ткаченко) в интервью рассказывали, что сын с ними общаться не хочет.

О рождении у него дочери они узнали от других людей.

Напомним, внучка Софии Ротару неожиданно засветилась в компании известной россиянки.

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