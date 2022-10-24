Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова розповіла, чи кохала зіркового чоловіка, коли була підлітком.

Як пише Politeka.net , Віктор Павлік – відомий український співак. Зірка одружена з молодою блогеркою Катою Репяховою, яка йому встигла народити сина - Михайла. Катя, як і зірковий чоловік, активно веде сторінку до Інстаграма. А цього разу Репяхова вирішила побалакати з фанатами.

"Якщо є питання", – написала Катя, запрошуючи фанатів до розмови.

"Ви були закохані у Віктора Павлика, будучи ще підлітком?", - запитав фанат.

"Ні, я любила виключно творчість Віктора Павлика. Любила та слухала Віктора Павлика разом зі своїм хлопцем ходили на концерти разом із хлопцем", - написала у відповіді Катя та поділилася спільним сімейним фото.

До цього Репяхова показала свою сестру, поділившись фото у своєму блозі.

"Хоча я в сім'ї третя та молодша, доля мені дала можливість відчути в повному обсязі, як це бути старшою сестрою.

Хоч я за фактом Лізі тітка, але Ліза для мене набагато більша, ніж племінниця", - написала Катя.

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