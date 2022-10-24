Як пише Politeka.net, Оля Цибульська – відома українська співачка, яка також є кумою соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми. Не забуває зірка і про ТікТок, де цього разу поділилася смішним відео, піднявши настрій українцям.
"Що робитимемо без світла?", - написала Цибульська.
"Щекавиця темряви не боїться", - написала Оля під відео.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Так, процес уже почався", "якщо розібратися то ми не пропадемо ми знайдемо спосіб боми Українці", "Слава Україні. Я вже йду до сусіда. Скажу, що темряви боюся", "ми з будь-якої ситуації вийдемо на правильний шлях", "Золоті слова", "Моя мама теж так говорить", "То точно", "темрява друг молоді", "Розумничка", "Ото ми народ класний і розумний. Героям слава", "Без світла і тепла, романтик і зігріватися" , "Що правда, то правда. Ніч зближує".
Нагадаємо, Цибульська несподівано залишила Україну та здивувала кадрами
А ще Politeka повідомляла, що кума Дзідзьо Цибульська здивувала виглядом в одному рушнику .
Також Politeka писала, що Цибульська на прикладі розкрила, чому Брежнєва краще за Лорак.