Этот вокальный батл между участницами «Голоса страны» зрители называют лучшим из всего, что они уже видели в этом сезоне, а его результаты неожиданными.

Как пишет Politeka.net, бороться за место в проекте пришлось Тине Колодий и Анне Киндзерской.

Эпизод был отснят еще до 24 февраля. Тина и Анна были в команде Святослава Вакарчука, который, напомним, покинул кресло тренера «Голоса страны» после полномасштабного вторжения.

Тина из Славянска, где сейчас остается ее мама - под обстрелами, без света, без воды и газа.

«Бывают ситуации, когда мама не берет трубку и мне кажется, что я умру прямо здесь и сейчас. Всегда прошу ее: где бы ты не была, всегда бери с собой телефон. Я должна слышать тот голос», - рассказала Тина.

Анна из Нежина, выросшая в многодетной семье, у нее шесть братьев и одна сестра.

«Для того чтобы всегда оставаться в контакте у нас есть семейный чат. И сейчас во время тревожных событий или воздушных тревог в нашем чате перекличка. Все отписывают, кто где есть. И все ли в порядке», - рассказала Киндзерская.

Девушки, как оказалось, за это время стали подругами. Брат Анны позвонил по телефону Тине и сказал, чтобы она собиралась, потому что они ее заберут.

«На тот момент я была на вокзале и пыталась влезть в эвакуационный поезд. Что мне не удалось. Они как будто это почувствовали», - рассказала Тина.

«Дорогие украинцы, война кончится. Все пройдет. Важно, кем мы останемся после этого», – убеждена Анна Киндзерская.

Кстати, после батла и Анна и Тина, исполнив песню Falling, остались в проекте.

«У них отличные голоса. Рада, что Анна и Тина прошли дальше обе. Молодцы!», «Тина не только фантастическая певица, но и такая харизматичная красавица!», «Мощные вокалистки, обе, хорошо что и Тину забрали. Но мое сердце, это Анна! Хочется смотреть, как она двигается, как искусно владеет голосом, там такой уровень! Вот это голос, нет – голосище! Привет из Армении!», - пишут в комментариях к выступлению зрители.

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