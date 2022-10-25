Как сообщает Politeka.net, финал пройдет в Киеве уже 17 декабря.

Ради безопасности участников и команды – Нацотбор на Евровидение-2023 будет проходить в укрытии.

Известно, что производством телеверсии финала Национального отбора на Евровидение-2023 будет заниматься победитель конкурса ООО «СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН», который должен обеспечить: сценическое решение, режиссерское видение; проведение репетиций, а также передачу прямоэфирного сигнала на телеканалы Общественного Вещания.

В свою очередь, украинцы надеются, что увидят в жюри знакомые лица и удивляются, что финал Нацотбора состоится так рано:

«Данилко в жюри!», «Тину в жюри!», «Ого, так рано!», «Jamala в жюри», «Андрей Михайлович, мы ждем вас», «Хорошо, что в укрытии».

Также украинцы разделились во взглядах, нужно ли приглашать в качестве члена жюри победителя Евровидения-2022.

«Олег Псюка в жюри», «Буду приятно удивлен, если Псюк будет в жюри», «Пожалуйста, только не связывайтесь в этом году с Калушем, потому что там, где есть Олег Псюк, там всегда будут скандалы, они уже устроили скандал с этим распиаренным Казаком, еврофанам они уже надоели, нам достаточно грязи, давайте наконец обойдемся без этого скандального лейбла.

И еще одна большая просьба, когда будете голосовать за состав жюри, пожалуйста, не добавляйте в список Олега Псюка, его фанаты точно за него проголосуют, однако такой некомпетентный человек не может занимать такое почетное кресло, тем более у него уже есть фаворит, поэтому его участие в составе жюри уже невозможно и необъективно, пусть споют на предстоящем отборе победную "Стефанию" и на этом присутствие Калуш на Нацотборе 17 декабря пусть закончится», «Не забывайте, что они привезли нам победу».

Напомним, Данилко поставил крест на личной жизни и рассказал почему.

Также сообщалось, что Данилко показал, какая красавица прячется за очками "мамы" Сердючки.

Кроме того, Politeka.net писала, что Данилко рассказал, к кому на могилу они приходят с красными гвоздиками.