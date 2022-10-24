Эктор Хименес-Браво рассказал, что был во многих горячих точках и направлениях, однако именно руины Николаева поразили его больше всего.

Как сообщает Politeka.net, шеф-повар и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво не пошел на фронт, но нашел способ, как помочь ВСУ и украинцам тем, что умеет лучше всего. Он продолжает готовить и теперь развозит вкусную еду по всей линии фронта.

В этот раз кулинар отправился в Николаев, чтобы передать ВСУ необходимую горячую пищу. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram и поделился, что его шокировали последствия обстрелов Николаева.

В Николаев шеф-повар отправился с волонтерской целью – накормить вкусным борщом украинских защитников. Находясь там, Эктор Хименес-Браво воспользовался свободным временем, чтоб посмотреть на последствия российских обстрелов.

"Был во многих местах на фронте, но то, что увидел здесь запомню навсегда. Это очень страшная война. Весь мир должен видеть то, что здесь происходит. Это просто орки! Николаев очень красивый город, а то, что они делают, это просто ужас", — отметил кулинар Эктор Хименес-Браво.

Эктор Хименес-Браво рассказал, что был во многих горячих точках и направлениях, однако именно руины Николаева поразили его больше всего.

"Вот "русский мир". Россияне сказали, что они хотят помочь украинцам. Как помочь? Посмотрите, что россияне делают. Это просто орки" – написал волонтер.

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" объяснил, почему росиянам не запугать украинцев.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" обратился к украинцам после трагедии в Киеве.

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