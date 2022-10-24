Популярная украинская певица Христина Соловий, которая в одном из сезонов "Голосу країни" была фавориткой звездного тренера Святослава Вакарчука, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка выложила видеообращение, в котором рассказала о своих концертах в Чехии и Германии, а также о помощи украинской армии, которую она собирает на этих концертах.

В своем видеообращении Христина рассказала, что сейчас ее деятельность, как и у многих украинских артистов, превратилась в способ помощи Вооруженным силам Украины. Поэтому она призывает всех приходить на ее выступления в чешских и немецких городах.

В подписи к публикации Соловий написала города и даты своих концертов, а также рассказала, что собирается приобрести для военных: "Моя концертная деятельность превратилась в способ помощи нашей армии. Красивые клипы и фотосессии еще будут. А сейчас нашим ребятам на фронте нужна зимняя форма, каски, берцы, бронежилеты и еще пикапы. Я еду в Чехию и Германию, чтобы обеспечить наших воинов необходимой амуницией. Приходите на концерты! Каждый билет важен для моего сбора на нужды наших защитников. Билеты в шапке профиля. До встречи в вашем городе".

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