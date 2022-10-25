Популярная украинская певица, а теперь еще и актриса театра Наталья Могилевская, которая с начала войны остается в Украине и часто выступает с поддержкой волонтерских и благотворительных инициатив, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка показала свое архивное фото и поделилась своей необычной идеей.

Как видно, на фотографии Наталья запечатлена сидя в кресле у большого экрана, на котором черно-белая фотография с детьми. При этом само это фото тоже архивное, на нем певица еще совсем молоденькая, видимо, в начале своей карьеры. Здесь она в темном платье с синим шарфом и беззаботной улыбкой.

В подписи к публикации Могилевская написала: "У каждого из нас в жизни есть моменты, которые мы храним в воспоминаниях… Самые счастливые времена с любимыми, семьей, друзьями - они запечатлены на фотопленке. Хочу обратиться к каждому, кто хочет стать частью моего спектакля "Я вдома". Присылайте мне свои самые трогательные фото. Хочу, чтобы ваши истории появились во время моноспектакля на экране. Хочу, чтобы каждый из вас имел возможность поделиться со мной и со всеми зрителями воспоминаниями. Воспоминаниями нашего сильного украинского народа! Старые фотографии на стол разложи…".

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