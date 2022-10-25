Як повідомляє Politeka.net, фінал відбудеться у Києві вже 17 грудня.

Задля безпеки учасників та команди – Нацвідбір на Євробачення-2023 відбуватиметься в укритті.

Відомо, що виробництвом телеверсії фіналу Національного відбору на Євробачення-2023 займатиметься переможець мистецького конкурсу ТОВ «СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН», яки повинен забезпечити: сценічне рішення, режисерське бачення; проведення репетицій, а також передачу прямоефірного сигналу на телеканали Суспільного Мовлення.

У свою чергу українці сподіваються, що побачать в журі знайомі обличччя і дивуються, що фінал Нацвідбору відбудеться так рано:

«Данилко в журі!», «Тіну в журі!», «Ого, так рано!», «Jamala в журі», «Андрій Михайлович, ми чекаємо на вас», «Добре, що в укритті».

Також українці розділилися у поглядах, чи треба запрошувати в якості члена журі переможця Евробачення-2022 Калуша:

«Олега Псюка в журі», «Буду приємно здивований, якщо Псюк буде в журі». «будь ласка, тільки не зв‘язуйтесь цього року із Калуш, тому що там, де є Олег Псюк, там завжди будуть скандали, вони вже зробили скандал із цим розпіареним Козаком, єврофанам вони вже набридли, нам досить бруду, давайте вже нарешті обійдемось без цього скандального лейблу.

І ще одне велике прохання, коли будете робити голосування за склад журі, будь ласка, не додавайте у список Олега Псюка, його фанати точно за нього проголосують, проте така некомпетентна людина не може займати таке почесне крісло, тим паче у нього вже є фаворит, тому його участь у складі журі вже є неможливою та необ‘єктивною, нехай заспівають на майбутньому відборі переможну "Стефанію" і на цьому присутність Калуш на Нацвідборі 17 грудня нехай закінчиться», «Не забувайте, що вони привезли нам перемогу».

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