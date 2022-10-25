Как сообщает Politeka.net, украинская исполнительница Злата Огневич в Инстаграм каждый день показывает что-то личное. В этот раз артистка заговорила о самом важном - подвигах ВСУ и о том, какой непростой путь у каждого.

«Найдите сегодня минутку для близких, обнимите тех, кто рядом. Еще крепче обнимите сердцем тех, кто далеко. Мысленно посылайте только любовь и поддержку.

Титановые воины стоят в Бахмуте и отдают свои жизни. Но как же хочется, чтоб только враг отдавал свои жизни. Уважаю каждого военного и буду продолжать делать все, что могу для нашей победы» - высказалась эмоционально Злата.

Также Злата рассказала о том, как обычно проходит ее утро.

«10! Десять раз подряд по 10 секунд задержки дыхания. Вакуум: делать натощак, улучшает и ускоряет обмен веществ, массаж внутренних органов, увеличивается объем лёгких, уменьшается желудок. Пожалуйста, ознакомьтесь с противопоказаниями, если есть! И если есть, то тогда такую процедуру делать не стоит» - пишет Злата.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.